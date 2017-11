Jamie Oliver bane filha do Instagram

O inglês Jamie Oliver, de 42 anos, é dono de restaurante, apresentador de programas que falam de cozinha saudável e garoto propaganda de marcas de alimentos. Mas no tocante à família, ele é contra a superexposição. Oliver proibiu a filha Daisy, de 14 anos, de postar selfies no Instagram para não atrair a atenção da mídia. “É assustador”, declarou o inglês para o podcast Lifestyle New Hounds, para reiterar que ele faz parte da primeira geração de pais que têm de lidar com as mídias sociais.

A principal preocupação de Oliver – que normalmente posta o dia-a-dia de sua família no Instagram – é que ele se depara com meninas da mesma faixa etária que a de Daisy que usam as redes para colocar imagens sensuais. O cozinheiro confessou que não gosta “nem de olhar” as imagens de outras adolescentes que Daisy mostra para ele. “Eu penso: ‘Sério? Os pais não percebem que isso não está direito?'”, reclamou. Jamie Oliver e a mulher, Jools, se limitam a postar fotos de paisagem ou da rotina familiar.