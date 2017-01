Jamie Foxx revela como perdeu 15 quilos sem fazer esforço

O ator americano Jamie Foxx perdeu 15 quilos em poucos meses, sem precisar fazer muito esforço. “A verdade é que não fiz dieta, só cortei todo o lixo”, disse à AFP o ator de 49 anos, lembrando o momento em que se cansou dos fast-foods e excluiu esse tipo de restaurante de seus roteiros.

Quando Foxx subia na balança em julho do ano passado, o ponteiro marcava 98 quilos, mas em alguns meses conseguiu baixar a 83 quilos. “Comia frango, peixe e vegetais”, disse o ator durante a promoção de seu thriller policial mais recente, Sleepless, em que ele interpreta um detetive de Las Vegas que busca em um cassino seu filho sequestrado.

O papel exigia do ator e de sua coprotagonista de 40 anos, a atriz americana Michelle Monaghan, que corressem, saltassem, brigassem. Para isso, precisavam estar em forma.

Todo o treinamento do mundo, no entanto, não teria ajudado Foxx a evitar o soco na boca que Michelle lhe deu durante uma cena. “Não fiz os dentes dele caírem, mas lasquei-os um pouco”, disse a atriz à AFP. “Estávamos no calor do momento e não sei se foi a adrenalina que se apoderou de mim, mas dei um soco no meio dos dentes… ele foi atingido e juro que disse: ‘Continue'”, lembrou.

Sleepless ainda não data de estreia confirmada para o Brasil.

(Com AFP)