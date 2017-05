Jackie Chan e Sylvester Stallone vão protagonizar filme juntos

Jackie Chan e Sylvester Stallone, dois aclamados atores do cinema de ação, irão protagonizar juntos o longa Ex-Baghdad. A produção será dirigida por Scott Waugh, de Need For Speed – O Filme e Triple X, e conta com orçamento de 80 milhões de dólares. A reunião entre os artistas era esperada há décadas pelos fãs, que se mostraram animados com o filme.

A trama vai partir de um ataque a uma refinaria de óleo chinesa no Iraque. Contratado para para resgatar os mineiros, Chan descobrirá que o propósito do ataque era desviar uma fortuna em óleo. Logo, ele contará com a ajuda do ex-membro da marinha americana, Stallone, para combater os criminosos. Ex-Baghdad ainda não tem previsão de estreia.