J.J. Abrams desanca Weinstein: ‘Ele é um monstro’

O produtor J.J. Abrams soltou o verbo para criticar Harvey Weinstein, alvo de acusações por assédio sexual. Durante o baile anual do The Hammer Museum — que em 2017 homenageou a cineasta Ava DuVernay –, o diretor de Star Wars chamou o produtor de “monstro”, e dedicou a noite à luta contra os assediadores.

“Esses dias, alguém me disse que estava cansado de ouvir as pessoas falando o quão repulsiva era essa história”, explicou Abrams ao site da revista The Hollywood Reporter. “Já eu não acredito que podemos falar tanto quanto necessário sobre o quão desumano e asqueroso é este abuso de poder por parte dele. Ele é um monstro. Existem outros monstros, mas também aqueles que lutam contra eles, e o evento de hoje é especialmente sobre aqueles que lutam contra os monstros.”

Nas últimas semanas, o produtor de cinema Harvey Weinstein foi acusado por mais de 30 mulheres de assédio sexual e abuso de poder. Segundo o jornal The New York Times e a revista New Yorker, antigas e atuais funcionárias do produtor alegam ter recebido toques indesejados ou sido submetidas a exibicionismos por parte dele. Entre elas, estão as atrizes Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rose McGowan, Ashley Judd e Lea Seydoux.