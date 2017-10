O Íz está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Goiânia. Realizado pela primeira vez na capital goiana, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Íz Restaurante, entre os dias 6 a 27 de novembro, apenas no almoço de segunda-feira, os clientes que optarem pelo menu pagarão R$ 49,90 por uma refeição em três etapas, composta de entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

– Entrada: Salada Íz composta por um mix de folhas, queijo grana padano, tomate-cereja, tangerina, croutons e molho caesar country ou croquetas de filé de sol com molho aiöli de manteiga de garrafa e pimenta malagueta

– Prato principal: brandade de pescada amarela, texturas de mandioquinha e bobó de camarões ou cupim assado lentamente com mousseline de tubérculos, conserva caseira de maçã verde e farofa de laranja

– Sobremesa: creme brûlé de doce de leite levemente aromatizado com cumaru ou abacaxi marinado, com merengue queimado, tuille de limão-siciliano, e sorbet de morango e manjericão

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida uma única vez para o drinque íz smoke, cerveja colombina 1929, suco de

tangerina com maracujá ou maçã verde com água de coco)