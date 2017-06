Ivete Sangalo e Claudia Leitte trocam de cadeiras no ‘The Voice’

Ivete Sangalo e Claudia Leitte foram confirmadas pela Globo para reprisar o papel de técnicas do The Voice. As duas, contudo, vão encarar uma dança das cadeiras.

Claudia, que é técnica do The Voice Brasil desde sua estreia, em 2012, agora vai para a versão infantil do programa, o The Voice Kids. Enquanto Ivete, que observa os talentos mirins desde 2016, assume o papel de jurada no reality principal, ao lado de Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló.

A terceira temporada do The Voice Kids acontece em 2018. Já o The Voice Brasil finalizou as inscrições recentemente. A nova fase está prevista para este ano.