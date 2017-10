Ivete Sangalo ‘beija’ participante no ‘The Voice’

Ivete Sangalo não segurou a emoção no episódio do The Voice Brasil desta quinta-feira. Durante as audições do programa, o participante George Sants, de 28 anos, ganhou o coração dos quatro jurados. Para mostrar quem tinha escolhido como técnico, Sants começou a cantar Abraça e Me Beija, da Banda Eva. Ivete, ex-vocalista do grupo, logo levantou animada e deu um beijo de cinema no novo competidor — com a mão entre os rostos, para os lábios não se tocarem.

George Sants, natural de Boquim, Sergipe, fez um cover da música Drag Me Down, da boyband One Direction. Os quatro avaliadores viraram a cadeira para o cantor. Depois da apresentação, Ivete afirmou: “Eu achei sensacional. Sua afinação é impecável. Tecnicamente foi maravilhoso, a sua desenvoltura em palco passa uma leveza. É um gostoso”.

Quando perguntado quem queria como técnico, Sants começou a cantar os versos “Me abraça e me beija/me chama de meu amor”. Essa foi a deixa para a cantora, que está grávida de gêmeos, levantar e encenar o beijo com o novo aprendiz.