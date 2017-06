Ivete e outras celebridades defendem Fábio Assunção

Ivete Sangalo, Glória Perez, Walcyr Carrasco, Drica Moraes e Leandro Hassum foram algumas das celebridades que saíram em defesa de Fábio Assunção. O ator foi preso por desacato, resistência e dano ao patrimônio público no último sábado, 24 de junho, em Arcoverde, no sertão de Pernambuco.

Drica, que protagoniza ao lado de Assunção a nova série da Globo, A Fórmula, prevista para estrear em julho, foi uma das primeiras a se manifestar com um vídeo no Instagram. “Eu sou amiga do Fábio. Eu acabei de rodar uma série para a televisão com o Fábio. E ele é uma das pessoas mais preparadas para o convívio social que eu conheço. Para o convívio profissional, político, social. Ele tem um olhar para qualquer pessoa extremamente carinhoso e humano”, diz a atriz. Na legenda do vídeo ela escreveu: “Eu sou Fábio Assunção”.

Eu sou Fábio Assunção!!! A post shared by Drica Moraes (@oficialdricamoraes) on Jun 24, 2017 at 11:07am PDT

As cantoras Ivete Sangalo e Fafá de Belém e o comediante Leandro Hassum também usaram a rede social de fotos para apoiar o ator e afirmar que todos erram.

@fabioassuncaooficial . É Deus contigo, e nós tb! Seja acolhido pelo carinho e amor das pessoas que te conhecem. Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo) em Jun 24, 2017 às 8:36 PDT

Muito amor, luz e boas vibrações a vc @fabioassuncaooficial #somoshumanos #quemnunca #xôurubus A post shared by Fafá de Belém (@fafadbelem) on Jun 24, 2017 at 4:22pm PDT

Sending all my Love for you my friend!!!! @fabioassuncaooficial paz para vc e sua família. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻dará a volta por cima e fortalecido A post shared by Leandro Hassum (@leandrohassum) on Jun 24, 2017 at 6:43pm PDT

Glória Perez defendeu o ator no Twitter. “Fábio é uma pessoa boa, tem caráter e muito talento. Está doente e em doença não se tripudia! Impressionante a falta de compaixão por aqui!”, disse a autora. O mesmo discurso foi usado por Antônia Fontenelle e Walcyr Carrasco.

Fabio é pessoa boa, tem carater e muito talento.Está doente,e em doença não se tripudia! impressionante a falta de compaixão por aqui! — Gloria Perez (@gloriafperez) June 24, 2017