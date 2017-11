‘The Voice’: Ivete dá ultimato em companheiro, ‘Casa, miserável’

Ivete Sangalo deu um ultimato no companheiro em rede nacional nesta quinta-feira, durante o The Voice Brasil. A cantora pegou carona no comentário de Carlinhos Brown, que convidou o participante George Sants para cantar em seu casamento, para colocar Daniel Cady contra a parede: “Vou falar aqui para todo o Brasil. Ele diz que não precisa mais (casar no religioso), mas precisa sim! Hashtag casa miserável!”.

O casal oficializou a relação no civil em 2011, mas dispensou uma cerimônia religiosa ou uma festa de comemoração. Atualmente, Ivete e Daniel, que já são pais de Marcelo, de 8 anos, esperam filhas gêmeas .

Nas redes sociais, o pedido teve bastante repercussão a favor da cantora baiana. Em janeiro deste ano, o casal Sangalo-Cady protagonizou diversos memes após a cantora interromper um show ao ver o companheiro conversando com outra mulher na plateia. “Quem é essa ai, papai? Tá cheia de assunto, né?”, provocou ela.