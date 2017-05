Isabelle Huppert vai de jeans a Cannes – e é aplaudida de pé

De encontro aos caríssimos vestidos de gala ostentados no Festival de Cannes, Isabelle Huppert se rebelou e desfilou pelo tapete vermelho vestindo calça jeans. A francesa foi ovacionada de pé durante a sessão de fotos no fim do último domingo — e recebeu as palmas com um sorriso irônico.

Isabelle está em Cannes para divulgar dois longas: Happy End, drama na corrida pela Palma de Ouro, que explora as as relações tóxicas dos membros da família Laurent, donos de uma importante construtora que vai mal das pernas; e Claire’s Camera, estreante na categoria de exibições especiais. Recentemente, ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz pela performance em Elle.