Rogéria tem piora no estado de saúde, diz agente

A atriz Rogéria, que está internada desde quinta-feira na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Casa de Saúde Pinheiro Machado, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, teve uma convulsão e uma piora em seu estado de saúde, segundo seu empresário e produtor, Alexandro Haddad, afirmou ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!. De acordo com ele, a atriz “está com infecção generalizada e teve danos neurológicos”.

Rogéria participou do filme Divinas Divas, que apresenta a primeira geração de travestis do Brasil. O documentário foi dirigido por Leandra Leal e lançado em 22 de junho. Na televisão, seus últimos trabalhos foram em 2015, na Globo, no programa de humor Tá no Ar: A TV na TV e na novela Babilônia, em que interpretou a personagem Úrsula Andressa.