Integrante do grupo Swing e Simpatia morre atingido por tiros

Um integrante do grupo de pagode do Rio, Swing e Simpatia, José Nicolau, de 44 anos, foi morto a tiros, na noite desta sexta-feira, 26, em Mesquita, município da Baixada Fluminense. O surdista da banda, conhecido como Gu, foi atingido por pelo menos nove tiros, quando estava em seu bar, no bairro Vila Emil.

Testemunhas disseram a policiais militares que os assassinos teriam chegado ao local em um carro de cor cinza e só feito disparos contra Nicolau. Eles fugiram após a ação.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense instaurou inquérito policial para apurar os fatos e realizou um perícia no local. “Os agentes estão em busca de possíveis testemunhas e imagens de câmeras de segurança instaladas na região que possam ajudar na identificação dos autores do crime”, informou a Polícia Civil, por meio de nota.

