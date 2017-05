Instituto Inhotim inaugura suas primeiras obras em dois anos

O Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte, abre para exposição, neste sábado, as suas primeiras novidades desde novembro de 2015, quando a galeria permanente da fotógrafa suíça radicada no Brasil Claudia Andujar foi inaugurada no local. O instituto receberá, em comodato, duas esculturas de grande escala da paulista Elisa Bracher, Embrionário (2003) e Equilíbrio Amarrado (2004).

Na primeira obra, treze toneladas de troncos de madeira se apoiam e se empurram. A segunda é uma estrutura de oito metros de altura formada por blocos de mármore. As duas peças serão montadas nos jardins do parque, no chamado Eixo Laranja de Visitação.

Para os próximos anos, o Inhotim tem programada a inauguração de uma escultura do americano Robert Irwin e de duas obras da artista japonesa Yayoi Kusama. Novas exposições temporárias também devem abrir nas galerias Fonte, Lago, Mata e Praça.

O Inhotim, idealizado pelo empresário Bernardo de Mello Paz nos anos 1980 e aberto ao grande público desde 2006, é um centro de arte contemporânea ao ar livre, com galerias e obras distribuídas em uma área de 140 hectares, além de ser considerado também um jardim botânico. Em 2015, o museu chegou à marca de 2 milhões de visitantes desde sua abertura, nove anos antes. No ano passado, o Inhotim recebeu mais de 320.000 visitantes. De janeiro a março deste ano, foram mais de 73.000 visitas. Ao todo, desde que abriu para o público, em outubro de 2006, o local teve 2,6 milhões de ingressos vendidos.

O instituto funciona de terça a sexta-feira, das 9h30 às 16h30; e aos sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30. O ingresso custa 40 reais (20 reais a meia). Às quartas, a entrada é gratuita.