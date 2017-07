Indicados ao Emmy: ‘Westworld’ substitui ‘Game of Thrones’

Sem a presença de Game of Thrones, inelegível para o Emmy deste ano, outra série da HBO brilhou entre os indicados à principal premiação da TV mundial. Westworld foi nomeado a 22 categorias, incluindo melhor série dramática e ator e atriz para Anthony Hopkins e Evan Rachel Wood. A série empatou em indicações com o programa Saturday Night Live.

A Netflix também se destacou nesta quinta-feira, com um total de 91 indicações, atrás apenas da HBO, que somou 110. O seriado Stranger Things foi, dentro do serviço de streaming, o mais nomeado, concorrendo a 18 categorias.

A lista de indicados ao principal troféu da noite fica completa com House of Cards, Better Call Saul, The Crown, The Handmaid’s Tale e Stranger Things. Já entre as séries de comédia, foram indicadas Veep, Atlanta, Black-ish, Master of None, Modern Family, Silicon Valley e Unbreakable Kimmy Schmidt.

O anúncio dos indicados foi feito pela atriz Anna Chlumsky, de Veep, e por Shemar Moore, da série S.W.A.T, ao lado do diretor executivo da Academia de Artes e Ciências Televisivas, Hayma Washington.

As produções e os profissionais são julgados por um sistema de amostra. As séries e minisséries são avaliadas de acordo com um pacote de seis episódios escolhidos pelos próprios produtores. Já os profissionais, sejam atores, diretores ou produtores, concorrem à estatueta pela performance em um único episódio.

A 69ª edição do Emmy acontecerá em 17 de setembro no Microsoft Theater, em Los Angeles, às 20h do horário local (cerca de meia-noite no Brasil). Neste ano, a premiação será apresentada por Stephen Colbert, do programa The Late Show.

Confira os indicados as principais categorias:

Série Dramática

Better Call Saul

The Crown

The Handmaid’s Tale

House of Cards

Stranger Things

This is Us

Westworld

Série Cômica

Atlanta

Blackish

Masters of None

Modern Family

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schimidt

Veep

Minissérie

Big Little Lies

Fargo

The Night Of

Feud

Genius

Filme Para a Televisão

Black Mirror: San Junipero

Dolly Parton’s Christmas Of Many Colors: Circle Of Love

Sherlock: The Lying Detective (Masterpiece)

The Immortal Life Of Henrietta Lacks

O Mago das Mentiras

Ator em Série Cômica

Anthony Anderson, de Black-ish

Aziz Ansari, de Masters of None

Zach Galifianakis, de Baskets

Donald Glover, de Atlanta

William H. Macy, de Shameless

Jeffrey Tambor, de Transparent

Atriz em Série Cômica

Pamela Adlon, de Better Things

Jane Fonda, de Grace and Frankie

Alisson Jane, de Mom

Lilly Tomlin, de Grace and Frankie

Trace Ellis Ross, de Black-ish

Julia Louis-Dreyfus, de Veep

Ellie Kemper, de Unbreakable Kimmy Schimidt

Ator em Série Dramática

Sterling K. Brown, de This Is Us

Anthony Hopkins, de Westworld

Bob Odenkirk, de Better Call Saul

Kevin Spacey, de House of Cards

Liev Schriber, de Ray Donavan

Milo Ventimiglia, de This Is Us

Matthew Rhys, de The Americans

Atriz em Série Dramática

Viola Davis, de How To Get Away With Murder

Claire Foy, de The Crown

Elisabeth Moss, de The Handmaid’s Tale

Robin Wright, de House of Cards

Keri Russell, de The Americans

Evan Rachel Wood, de Westworld

Ator em Minissérie ou Filme para Televisão

Riz Ahmed, de The Night Of

Benedcit Cumberbatch, de Sherlock: The Lying Detective

Robert de Niro, por O Mago das Mentiras

Ewan McGregor, por Fargo

John Turturro, por The Night Of

Geoffrey Rush, por Genius

Atriz em Minissérie ou Filme para Televisão

Susan Sarandon, de Feud: Bette e Joan

Reese Whiterspoon, de Big Little Lies

Felicity Hoffman, de American Crime

Jessica Lange, de Feud: Bette e Joan

Nicole Kidman, de Big Little Lies

Carrie Coon, de Fargo

Ator Coadjuvante em Série Cômica



Louie Anderson, de Baskets

Ty Burrell, de Modern Family

Alec Baldwin, de Saturday Night Live

Titus Burgess, de Unbreakable Kimmy Schimidt

Tony Hale, de Veep

Matt Walsh, de Veep

Atriz Coadjuvante em Série Cômica



Anna Chlumsky, de Veep

Vanessa Bayer, de Saturday Night Live

Leslie Jones, de Saturday Night Live

Kate McKinnon, de Saturday Night Live

Kathryn Hahn, de Transparent

Judith Light, de Transparent

Ator Coadjuvante em Série Dramática



Jonathan Banks, de Better Call Saul

John Lithgow, de The Crown

Mandy Patinkin, de Homeland

Michael Kelly, de House of Cards

David Harbour, de Stranger Things

Ron Cephas Jones, de This is Us

Jeffrey Wright, de Westworld

Atriz Coadjuvante em Série Dramática



Ann Dowd, de The Handmaid’s Tale

Samira Wiley, de The Handmaid’s Tale

Uzo Aduba, de Orange is The New Black

Millie Bobby Brown, de Stranger Things

Chrissy Metz, de This is Us

Thandie Newton, de Westworld

Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme para Televisão

Alexander Skarsgard, de Big Little Lies

David Thewlis, de Fargo

Alfred Molina, de Feud: Bette e Joan

Stanley Tucci, de Feud: Bette e Joan

Bill Camp, de The Night Of

Michael Kenneth, de The Night Of

Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Filme para Televisão



Regina King, de American Crime

Laura Dern, de Big Little Lies

Shailene Woodley, de Big Little Lies

Judy Davis, de Feud: Bette e Joan

Jackie Hoffman, de Feud: Bette e Joan

Michelle Pfeiffer, de O Mago das Mentiras

Roteiro de Série Cômica

Donald Glover, de Atlanta

Stephen Glover, de Atlanta

Aziz Ansari e Lena Waithe, de Masters of None

Alec Berg, de Silicon Valley

Billy Kimball, de Veep

David Mandel, de Veep

Roteiro de Série de Drama



Joel Fields e Joe Weisberg, de The Americans

Gordon Smith, de Better Call Saul

Peter Morgan, de The Crown

Bruce Miller, de The Handmaid’s Tale

The Duffer Brothers, de Stranger Things

Jonathan Nolan, de Westworld

Roteiro de Minissérie ou Filme Para a Televisão



David E. Kelley, de Big Little Lies

Charlie Brooker, de Black Mirror

Noah Hawley, de Fargo

Ryan Murphy, de Feud: Bette e Joan

Jaffe Cohen, Michael Zam e Ryan Murphy, de Feud: Bette e Joan

Richard Price e Steven Zaillian, de The Night Of

Diretor de Série Cômica



Donald Glover, de Atlanta

Jamie Babbit, de Silicon Valley

Mike Judge, de Silicon Valley

Morgan Sackett, de Veep

David Mandel, de Veep

Dale Stern, de Veep

Diretor de Série Dramática

Vince Gilligan, de Better Call Saul

Stephen Daldry, de The Crown

Reed Morano, de The Handmaid’s Tale

Kate Dennis, de The Handmaid’s Tale

Lesli Linka Glatter, de Homeland

The Duffer Brothers, de Stranger Things

Jonathan Nolan, de Westworld

Diretor de Minissérie ou Filme Para a Televisão



Jean-Marc Vallée, de Big Little Lies

Noah Hawley, de Fargo

Ryan Murphy, de Feud: Bette e Joan

Ron Howard, de Genius

James Marsh, de The Night Of

Steven Zaillian, de The Night Of

Elenco de Série Cômica



Atlanta

Masters of None

Silicon Valley

Transparent

Veep

Elenco de Série Dramática



The Crown

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This Is Us

Westworld

Elenco de Minissérie ou Filme Para a Televisão

Big Little Lies

Fargo

Feud: Bette e Joan

The Night Of

The Wizard Of Lies

Melhor Reality-Show



The Amazing Race

American Ninja Warrior

Project Runway

RuPaul’s Drag Race

Top Chef

The Voice