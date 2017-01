Indicações ao Oscar alavancam bilheteria de ‘La La Land’

zoom_out_map 1 /6 La La Land, filme de Damien Chazelle (/Divulgação)

zoom_out_map 2 /6 Emma Stone e Ryan Gosling em 'La La Land' (/Divulgação)

zoom_out_map 3 /6 Emma Stone e Ryan Gosling em cena do filme "La La Land" (VEJA.com/Reprodução/Reprodução)

4. Filme 'La La Land' zoom_out_map 4 /6 Mia (Emma Stone) em cena do filme 'La La Land' (/Divulgação)

5. Filme 'La La Land' zoom_out_map 5 /6 Sebastian (Ryan Gosling) em cena do filme 'La La Land' (/Divulgação)

zoom_out_map 6/6 Ryan Gosling e Emma Stone em ‘La La Land’ (/Divulgação)

O número recorde de 14 indicações que La La Land – Cantando Estações recebeu ao Oscar 2017 alavancou a bilheteria do musical no Brasil e nos Estados Unidos. Nos cinemas nacionais, o filme levou 205.801 espectadores aos cinemas no fim de semana, subindo da quinta para a quarta posição no ranking de bilheterias, segundo a consultoria ComScore. Já nos EUA, o longa teve um crescimento de 43%, com uma arrecadação de 12 milhões de dólares, e reestreou em mais de mil cinemas americanos, de acordo com o site Box Office Mojo.

Nos cinemas brasileiros, o campeão de bilheteria do último fim de semana foi a estreia do terror Resident Evil 6: O Capítulo Final, que levou 399.128 espectadores às salas de cinema. Caindo para segundo lugar está a animação Moana, com 319.375 pagantes. Em terceiro surge o nacional Minha Mãe É Uma Peça 2, com 306.093, e um público acumulado de mais de 8,1 milhões.

Nos Estados Unidos, o novo suspense de M. Night Shyamalan, Fragmentado (que estreia em 23 de março no Brasil), continua a dominar as bilheterias do país, com uma arrecadação de 26,2 milhões de dólares. Em segundo vem a estreia Quatro Vidas de Um Cachorro com 18,3 milhões de dólares, seguida por Estrelas Além do Tempo ( o grande campeão do SAG Awards) com 14 milhões.

Resident Evil 6: O Capítulo Final aparece apenas em quarto lugar nas bilheterias americanas, com uma arrecadação de 13,8 milhões de dólares, e em quinto surge o musical La La Land.

La La Land é considerado o grande favorito ao Oscar 2017 com 14 indicações, o mesmo número de Titanic (1997) e A Malvada (1950). A cerimônia de premiação acontece no dia 26 de fevereiro em Los Angeles.