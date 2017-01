IMPERDÍVEL: The xx flerta com eletrônica em novo álbum

O trio britânico The xx estreou no cenário musical em 2009 com XX, um disco que ia na contramão de toda música pop que emergia na época. A melodia minimalista e as letras que mais pareciam uma conversa bastante íntima apresentadas no primeiro álbum marcaram presença novamente em Coexist, disco de 2012. O trabalho inspirava a certeza de que o grupo tinha consolidado seu estilo – e a partir de então teria de descobrir como evoluir e fazer sucesso. Nos cinco anos seguintes, o trio aproveitou para ampliar seus horizontes – algo notável em In Colour, o disco solo do integrante Jamie Smith, lançado em 2015 – antes de se aventurar em um novo álbum. O resultado pode ser conferido em I See You, lançado nesta sexta-feira (13), que flerta com as baladas e tem um ritmo mais dançante.

Já na capa do disco, The xx substituiu o padrão preto e branco que era sua marca registrada por algo mais colorido, ainda que sejam tons pasteis. Hold On, single lançado antes do álbum, já dava indícios do desejo da banda em desbravar novos estilos musicais, mas era difícil imaginar a fusão de eletrônica com o drama característico do trio. Enquanto Performance e Test Me remontam às brechas de silêncio do passado da banda – essa última, inclusive, trata de problemas internos do trio -, outras como Lips e A Violent Noise poderiam, tranquilamente, ser transformadas em batidas de balada.

A faixa de abertura, Dangerous, é síntese de tudo aquilo ao que o álbum se propõe. O som de trompetes introduzem alguns segundos de dubstep, logo acompanhados pelas inconfundíveis vozes de Romy Madley-Croft e Oliver Sim. A letra segue pela trilha de relacionamentos problemáticos, mas sob uma perspectiva mais otimista. Em vez de algo como So don’t think that I’m pushing you away/ When you’re the one that I’ve kept closest (Então não pense que eu estou te afastando/ Quando você é o único que eu mantive por perto), da faixa Crystalised, de 2009, o grupo agora entoa You are dangerous, but I don’t care/ I’m gon’ to pretend that I’m not scared (Você é perigoso, mas eu não ligo/ Vou fingir que não estou com medo).

I See You já está disponível nas plataformas de streaming Spotify, Deezer e Apple Music e também pode ser adquirido na iTunes Store por 9,99 dólares. A banda The xx se apresentará no Brasil ainda neste ano, no primeiro dia do festival Lollapalooza, a acontecer em São Paulo dias 25 e 26 de março. Ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento e custam entre de 270 e 920 reais.