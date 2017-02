IMPERDÍVEL: Sexta e última temporada de ‘Girls’ estreia na HBO

Depois de cinco anos da aclamada estreia de Girls, a série caminha para sua conclusão. A sexta e última temporada da atração chega a HBO na madrugada deste domingo para segunda-feira, à 1h, junto a estreia nos Estados Unidos, e promete, enfim jogar as protagonistas de vez na vida adulta.

Produzida e estrelada por Lena Dunham, o seriado ganhou fama ao abordar questões intrínsecas a jovens mulheres com humor e um quê de drama. De relacionamentos amorosos, profissão a alcoolismo, Girls se destacava por abordar, especialmente, a amizade entre as protagonistas Hannah, Marnie, Jessa e Shoshana. Ao longo das temporadas, porém, o quarteto se separou a ponto de não se verem mais como amigas — e a audiência não ficou nada feliz.

Ainda que a trajetória das personagens não sugira um final pleno e idílico, a sexta leva de episódios de Girls promete, ao menos, colocá-las de volta no mesmo trilho, mesmo que a amizade não funcione como antes. Sem segredos a revelar ou reviravolta prevista, a série chega ao fim como começou: lágrimas nos olhos e um sorriso.

A partir do próximo domingo, com o fim do horário de verão, a série será exibida a partir de meia-noite.