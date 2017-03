IMPERDÍVEL: Série ‘Search Party’ combina mistério e humor negro

Com ares de Pretty Little Liars e Girls, a série de humor negro Search Party acompanha o sumiço de uma jovem de vinte e poucos anos, e o subsequente mistério em torno de seu desaparecimento. Obcecadas com o acontecimento, quatro colegas de classe da garota organizam um grupo de busca — mas acabam envolvidas em algo ainda mais macabro. Para além do mistério, Search Party ilustra o egoísmo dos jovens-adultos em tempos de Facebook e do culto ao “eu”, algo que as protagonistas precisam superar enquanto procuram pela amiga.

O seriado estreou nos Estados Unidos em novembro de 2016, e foi renovado para uma segunda temporada. Aclamada pela crítica internacional, Search Party chega ao Brasil à meia-noite entre os dias 14 e 15 de março, no canal pago TBS. A primeira fase conta com dez episódios de 20 minutos cada, que serão exibidos semanalmente no mesmo horário da estreia.