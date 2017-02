IMPERDÍVEL: Rir de si próprio é o trunfo de ‘LEGO Batman’

Em 2014, a animação Uma Aventura Lego, baseada nos brinquedos de montar, foi uma das melhores surpresas do cinema, com seu humor ácido e um enredo divertido e cheio de referências pop. O filme ganhou um derivado, ou spin-off: LEGO Batman: O Filme, que chega nesta semana aos cinemas e continua tão divertido quanto a produção anterior, fazendo graça com o próprio personagem e seus mais de 70 anos de história. Sim, é o mesmo Batman da DC Comics e que enfrentou o Superman em 2016.

LEGO Batman não é uma sequência do longa anterior, mas traz uma nova história em um novo universo (apesar de Gotham City não ser tão nova assim). O personagem que antes era coadjuvante voltou agora como protagonista. O filme começa com mais um plano maligno do Coringa, ajudado por todos os outros vilões do Homem-Morcego. Porém, após salvar o dia novamente, o herói revela ao palhaço de cabelo verde que não tem um arqui-inimigo, o que fere profundamente os sentimentos do vilão.

A animação segue com o Coringa criando um novo plano para conquistar Gotham City e fazer o Batman admitir que o odeia, e que não seria nada sem ele. Enquanto isso, o herói precisa aprender a ter mais empatia e desistir de tentar viver uma vida tão solitária.

O grande trunfo do filme são as zoeiras com o próprio Batman. As piadas já começam nos letreiros de abertura e seguem brincando com todos os filmes que o herói já teve, como os de Tim Burton, a trilogia de Christopher Nolan e até Batman vs Superman e Esquadrão Suicida. Os mais antigos vão conseguir rir muito de gozações com a estranha série de TV que o herói ganhou na década de 1960. Como a Warner Bros. também possui os direitos sobre outras franquias, como Senhor dos Anéis e Harry Potter, as piadas mais uma vez saem do universo dos quadrinhos para outras referências pop, o que garante um humor irônico e constante.

Além das boas risadas, a animação encanta com seu ótimo visual de computação gráfica baseado nas peças de montar. Tudo, personagens e adereços, é construído com base nos blocos que se encaixam, inclusive o fogo e explosões. Para se assemelhar ainda mais com a brincadeira original, alguns sons, como os tiros, são feitos como se fossem reproduzidos com uma boca, como uma criança brincando.

LEGO Batman pode parecer tolo à primeira vista. Mas não se engane, o seu humor arranca risadas de qualquer um na sala dos cinemas, e é um grande alívio depois das não tão agradáveis adaptações que a DC e a Warner fizeram do herói recentemente.