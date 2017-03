IMPERDÍVEL: Mario Adnet traz oito canções inéditas em novo disco

Conhecido por seu trabalho de arranjador em projetos como Jobim Jazz e Orquestra Ouro Negro, o célebre músico Mario Adnet volta com oito canções inéditas em novo álbum, Saudade Maravilhosa, distribuído pelo Selo Sesc. Um misto de jazz, blues e bossa-nova, a coletânea intercala canções originais com regravações – entre elas, está uma versão regida pelos instrumentos de corda (baixo e violão) de Viver de Amor, música de Toninho Horta e Ronaldo Bastos, e o clássico do jazz Caravan, de Juan Tizol e Duke Ellington, com um arranjo mais alegre e com pitadas do samba brasileiro.

Saudade Maravilhosa chega às unidades do Sesc em 9 de março, com o valor de 20 reais. O álbum também poderá ser adquirido pelo site do Selo Sesc, pelo mesmo preço. Além disso, o disco pode ser ouvido no canal do Sesc no YouTube. Mario Adnet apresentará seu novo trabalho em cinco shows, entre São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.