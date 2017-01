IMPERDÍVEL: Livro reúne contos sobre mulheres de Margaret Atwood

Em Dicas da Imensidão (tradução de Ana Deiró, Rocco, 240 páginas, 39,50 reais) a canadense Margaret Atwood reúne dez narrativas cujo foco são as mulheres e como elas confrontam seus monstros. A escritora apresenta vidas tranquilas e aparentemente comuns até que o insuspeito e o inesperado emergem, mostrando como um único instante é capaz de moldar uma vida inteira.

Atwood explora em seus textos diversas fases da vida, da vulnerabilidade da adolescência, passando pelas paixões da juventude, à complexidade da maturidade. Suas protagonistas têm diversos perfis, como irmãs que têm uma complexa relação, já que dividem a cama do mesmo homem (que é casado com apenas uma delas); uma mulher que chega à meia-idade decidida a ter um filho, mas que, ao mesmo tempo, não quer se tornar mãe; e uma senhora que caminha para a velhice tentando adivinhar diante do espelho com que tipo de cachorro ela irá se parecer em seus últimos anos.

A autora também aborda a relação de suas protagonistas com os homens que vivem ao redor delas, e temas como patriarcado, liberdade sexual, pressões estéticas e até amamentação em público.

Dicas da Imensidão foi publicado originalmente em 1991, e alguns dos seus textos já tinham sido apresentados por Margaret Atwood em revistas como The New Yorker, Playboy, Vogue, New Statesman e Harper’s.