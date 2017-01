IMPERDÍVEL: livro mostra o lado real do ‘sonho americano’

Sem apelar para a ironia fácil ou um toque de dramalhão, Aqui Estão os Sonhadores (tradução de George Schlesinger, Globo Livros, 424 páginas, 49,90 reais), romance de estreia da camaronesa Imbolo Mbue, expõe os sonhos e as esperanças – e também a perda deles – de Jende e Neni, casal de imigrantes dos Camarões em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos.

Enquanto Jende arruma um emprego bem remunerado como motorista particular de Clark Edwards, executivo de um banco, Neni é contratada pela mulher dele, Cindy, para trabalhar como empregada na casa de veraneio. O dia a dia do casal é pontuado por tarefas, cuidados com o filho, Liomi, e pelo medo de ter de regressar à África se as autoridades descobrirem sua situação irregular. Quando Edwards se vê à beira da ruína com o colapso financeiro de 2008, segredos, angústias e temores dos dois casais vêm à tona.

Em tempos em que a situação dos imigrantes é alvo de discussão em todo o mundo, Aqui Estão os Sonhadores é uma boa sugestão de leitura – sua autora, Imbolo Mbue, conhece bem o cenário que descreve, já que mora nos Estados Unidos há mais de uma década. O jornal Washington Post, em resenha publicada em agosto do ano passado, sugere que a obra deveria ser lida por Donald Trump. Depois que ele foi eleito, mais do que nunca.