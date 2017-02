IMPERDÍVEL: Livro faz passeio envolvente pelo corpo humano

Nosso maior companheiro, o corpo humano é ainda pouco conhecido pela maior parte das pessoas. Com exceção de médicos em geral, fisioterapeutas, preparadores físicos e outros profissionais que têm o corpo como objeto de trabalho, a população fica no escuro sobre o que acontece dentro de cada um de nós. Uma dor, por exemplo, pode ser só cansaço, mas também pode ser um importante indicativo de que há algo mais grave acontecendo. Os mistérios do corpo humano são o mote do livro Da Cabeça aos Pés: Histórias do Corpo Humano (tradução de Maria Luiza X. de A. Borges, Zahar, 304 páginas, 49,90 reais), escrito pelo médico escocês Gavin Francis, que vai de órgão a órgão explicando suas funções, com um texto acessível e gostoso de ler.

Cada capítulo é dedicado a um órgão do corpo humano. Para além de dizer para que serve cada coisa, Francis conta causos que aconteceram com pacientes – sem, é claro, identificar nenhum deles, como mandam os princípios de sua profissão –, relembra como o órgão já foi interpretado ao longo da história – os gregos antigos, por exemplo, acreditavam que a visão se dava graças a um “fogo divino” dentro do olho – e ainda faz relações entre as partes do corpo e a cultura – William Shakespeare, Jorge Luis Borges e Leonardo Da Vinci são alguns dos artistas mencionados.

Por esses e outros motivos, ao ser publicado na Inglaterra e nos Estados Unidos, o livro foi bastante elogiado e chegou a ser eleito o melhor livro de ciências do ano de 2015 do jornal britânico Observer. “O resultado final é um trabalho altamente interessante e provocativo”, disse o jornal The Guardian sobre o livro.