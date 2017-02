IMPERDÍVEL: John Mayer lança mais quatro canções do novo álbum

Um mês depois de divulgar as primeira músicas de seu novo disco, John Mayer volta com quatro canções inéditas em The Search for Everything — Wave Two. O sétimo álbum em estúdio do cantor vem sendo lançado em partes, no formato de EPs (conjunto de músicas menor que um disco comum). O compilado final quebrará o jejum de quase quatro anos do músico americano, cujo último CD, Paradise Valley, foi lançado em 2013.

Entre o jazz, funk e blues, John Mayer não poupa versatilidade no novo quarteto de faixas. Na canção de abertura, I Still Feel Like Your Man, o cantor aposta no jazz com fumaças de funk, enquanto banca o ex-namorado inconformado com o fim do relacionamento. Já Emoji of a Wave é uma balada clássica em ode ao amor, com referências a temática praiana do novo álbum. Na animada Helpless, Mayer flerta com o dançante, e apresenta um belo solo de guitarra. Roll it on Home encerra o EP, ao som do bom e velho country, mas também com relances de rock clássico ao melhor clima setentista.

The Search for Everything — Wave Two está disponível nas plataformas de streaming Spotify, Deezer e Apple Music. As faixas tanto do primeiro, quanto do segundo EP também podem ser ouvidas via canal do YouTube oficial de John Mayer.