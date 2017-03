IMPERDÍVEL: ‘Hiroshima, Meu Amor’ volta aos cinemas restaurado

Um dos títulos ícone da Nouvelle Vague, Hiroshima, Meu Amor retorna aos cinemas brasileiros em cópias restauradas. Filme de estreia do consagrado cineasta francês Alain Resnais, morto em 2014, a produção conquistou uma indicação ao Oscar de filme estrangeiro e à Palma de Ouro no Festival de Cannes. As vitórias em ambas premiações não vieram, contudo, seu legado no cinema se mantém intacto.

A trama acompanha a complicada história de amor entre um arquiteto japonês (Eiji Okada) e uma atriz francesa (Emmanuelle Riva), que está no Japão para atuar em um filme. Resnais explora na produção o flashback, recurso ousado para a época, com o intuito de recuperar memórias, criando uma linha narrativa não-linear.

O longa marca a estreia de Emanuelle Riva, então com 32 anos, no cinema. A atriz francesa teria uma longa carreira, especialmente em seu país, culminando na indicação ao Oscar por Amor (2014). Ela morreu em janeiro deste ano.

Confira abaixo as cidades e cinemas que receberão o filme em versão restaurada:

Belém – Cine Líbero Luxardo

Brasília – Cine Brasília e Espaço Itaú Brasília

Porto Alegre – Espaço Itaú Porto Alegre

Niterói – Cine Arte UFF

São Luis – Cinema São Luis

Rio de Janeiro – Espaço Itaú Botafogo e Cine Odeon

Santos – Cinespaço Santos

São Paulo – Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Frei Caneca e Espaço Itaú Augusta

Teresina – Cinemas Teresina