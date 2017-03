IMPERDÍVEL: Guerra entre celebridades conduz série ‘Feud’

Estrelas do cinema entre os anos 1940 e 60, Joan Crawford e Bette Davis se tornaram lendárias por motivos que vão além da atuação em frente às câmeras. A personalidade forte de Bette e o temperamento explosivo de Joan culminaram em uma das rivalidades mais comentadas da era de ouro de Hollywood. As desavenças se atenuam quando ambas estrelam o filme O Que Aconteceu com Baby Jane? (1962). Os bastidores da produção é o recorte escolhido por Ryan Murphy para a série Feud: Bette and Joan, que chega ao canal FOX 1 neste domingo, dia 12 de março, às 22h. Jessica Lange e Susan Sarandon assumem o papel de Joan e Bette, respectivamente, ao longo de oito episódios.

Murphy tem no currículo duas outras bem sucedidas séries no formato antológico: American Horror Story e American Crime Story (que narrou a história do julgamento de O.J. Simpson). Ambas apresentam, em cada temporada, uma trama diferente, conectada pela temática. Feud seguirá o mesmo padrão. A segunda fase da produção já está confirmada e vai focar no relacionamento do príncipe Charles e sua ex-esposa Diana.