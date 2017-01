IMPERDÍVEL: Editora lança versão de luxo de ‘O Homem Invisível’

Para comemorar os 120 anos do lançamento de O Homem Invisível (tradução de Alexandre Barbosa de Souza e Rodrigo Lacerda, 200 páginas, 49,90 reais), a Zahar acaba de lançar através do selo Clássicos uma versão luxuosa da obra icônica de H.G. Wells. Com capa dura e acabamento sofisticado, a edição traz o texto integral, apresentação especial de Thiago Lins, mais de 90 notas comentadas e a cronologia da vida e obra do autor.

Sucesso desde o lançamento em 1897, O Homem Invisível mescla humor e ficção científica. O enredo conta a história de um desconhecido que provoca desconfiança assim que põe os pés na pacata cidade inglesa de Iping. O motivo: ele surge coberto da cabeça aos pés, com o rosto envolto em bandagens, munido de um laboratório portátil. As suspeitas aumentam quando crimes começam a acontecer e as pessoas descobrem que o homem misterioso – o cientista Dr. Griffin – é invisível. Enquanto tem de lidar com a reação da população ao seu problema, ele precisa encontrar o antídoto para a fórmula que inventou. Solidão, incompreensão e relações humanas permeiam as páginas do livro, cuja trama ainda hoje é capaz de despertar estranheza e compaixão.