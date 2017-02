IMPERDÍVEL: Dutch Uncles reforça a que veio em novo álbum

Com menos de uma década, a banda Dutch Uncles não tem papas na língua. Composto por Andy Proudfoot, Robin Richards, Peter Broadhead e Duncan Wallis, o grupo inglês transforma em música a confusão interna inerente aos jovens adultos — de terrorismo a relacionamentos amorosos. Prestes a lançar seu quinto álbum em estúdio, Big Balloon, o Dutch Uncles não parece preocupado em inovar, mas sim consolidar seu estilo. Ao longo das faixas do disco, o baixo tece o plano de fundo, enquanto riffs de guitarra pontuam os momentos mais ou menos angustiantes. A voz andrógina de Wallis entoa frases sem sentido, como Leave it all for potato lands (Deixa tudo por terra de batatas), mas que no conjunto da obra intriga, compreende e alivia.

Big Balloon reúne três singles da banda: o que nomeia o álbum, Oh Yeah e Streelight. O disco estará disponível no serviço de streaming Spotify a partir de 17 de fevereiro. Big Balloon também pode ser adquirido pelo site oficial do Dutch Uncles.