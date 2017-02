IMPERDÍVEL: Derivado de ‘X-Men’, série ‘Legion’ estreia na FOX

Aos fãs de Deadpool, outro herói “fora da curva” desponta nas adaptações live-action do universo da Marvel. Legion, nova série de Noah Hawleyde (Fargo), acompanha David Haller (Dan Stevens), um mutante diagnosticado com esquizofrenia, mas que descobre na sua suposta doença uma fonte inesgotável de força e poder. Baseado na HQ homônima, derivada de X-Men, o seriado chega ao canal pago FOX na próxima quinta feira (09), às 22h30.

Diferentemente de séries consagradas sobre super-heróis, como The Flash e Supergirl, Legion promete menos ação e mais introspecção pelos dilemas emocionais do protagonista. Tamanho seus poderes que uma sobrecarga de sentimentos faz os objetos flutuarem — ou pior, destruírem tudo a sua volta. Como de praxe, alguém não quer que o mundo descubra os poderes de Haller, e tenta suprimi-los a qualquer custo — seja em uma instituição mental, ou de maneiras menos convencionais.

Legion será a primeira franquia para televisão do universo X-Men, mas independente dos filmes da saga. Aclamada pela crítica internacional, a série ainda conta com oito episódios na primeira temporada, e tem Rachel Keller, Jean Smart, Aubrey Plaza e Bill Irwin no elenco ao lado de Dan Stevens.

Confira abaixo o trailer de Legion: