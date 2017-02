IMPERDÍVEL: Produção de Cícero Dias tem retrospectiva em Brasília

O Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília abre no dia 8 de fevereiro a exposição Cícero Dias – Um Percurso Poético, que traz uma retrospectiva da carreira do pintor modernista brasileiro.

A mostra contextualiza a carreira do artista pernambucano, que morreu em 2003, com 125 obras do artista, um dos mais importantes artistas brasileiros do século XX, de trajetória reconhecida internacionalmente. A retrospectiva evidencia sua relação com poetas e intelectuais brasileiros e sua participação no circuito de arte europeu. Além das obras do pintor, o CCBB-Brasília apresenta cartas, textos e fotos de Manuel Bandeira, Gilberto Freyre, Murilo Mendes, José Lins do Rego, Mário Pedrosa, Pierre Restany, Paul Éluard, Roland Penrose, Pablo Picasso e Alexander Calder, entre outros.

A exposição traz um panorama de toda produção do artista, dividida em três grandes núcleos que delineiam seu percurso poético. São eles: Brasil; Europa; e Monsieur Dias – Uma vida em Paris. Cada um deles, por sua vez, é dividido em novos segmentos. A ideia é que a visitação não seja feita de forma linear

As obras que integram a mostra provêm de algumas das principais instituições do país, como o Masp, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-Rio), o Museu Oscar Niemeyer (MON), o Museu de Arte Brasileira da Faap, a Coleção Roberto Marinho, o Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) e a Fundação Gilberto Freyre, além de colecionadores particulares como Sérgio Fadel (RJ), Gilberto Chateaubriand (RJ) e Waldir Simões de Assis (PR) . Completa a exposição um expressivo número de trabalhos vindos de coleções particulares da França, criando assim uma oportunidade única para a apreciação da obra desse grande artista.

A exposição Cícero Dias – Um Percurso Poético fica em cartaz de 8 de fevereiro a 3 de abril no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de Brasília. A visitação é gratuita e pode ser feita de quarta a segunda, das 9h às 21h. Depois da capital federal, a mostra segue para as filiais do CCBB de São Paulo (21 de abril a 10 de julho) e Rio de Janeiro (1º de agosto e 25 de setembro).