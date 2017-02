IMPERDÍVEL: ‘Big Little Lies’ promete ser o grande hit da TV

Big Little Lies tem diversos elementos conhecidos dos seriados: uma cidade encantadora e tranquila, mulheres fortes como protagonistas e um assassinato a ser desvendado. A combinação, no entanto, é irresistível para a audiência, ou pelo menos promete ser. Aclamada pela crítica internacional, a minissérie da HBO estreia no próximo domingo, às 23h — junto aos Estados Unidos —, com Reese Whiterspoon, Shailene Woodley e Nicole Kidman nos papéis principais.

A caminho do primeiro dia de aula de Ziggy em Monterey (Califórnia), Jane Chapman (Shailene) encontra na rua Madeline (Reese) com o tornozelo torcido e uma filha para também levar a escola. Seja por bondade ou falta de amigos, a jovem mãe oferece carona para a desconhecida, que lhe apresenta a mesquinha gangue das mães do primário. Lideradas por Renata Klein (Laura Dern), as matriarcas travam uma luta silenciosa para ver quem educa melhor a prole, picuinha alimentada pelo corpo docente do colégio e maridos omissos.

O seriado alterna entre os pontos de vista de Jane, Madeline e sua melhor amiga, Celeste Wright (Nicole Kidman), mãe de gêmeos e casada com um jovem magnata bonitão (Alexander Skarsgard). Também, flashes do futuro pipocam entre as cenas, quando a polícia investiga uma misteriosa morte, que julgam ter sido homicídio. Quem morreu, pelas mãos de quem, como e por que é o que promete revelar ao longo dos sete episódios de Big Little Lies.

A minissérie foi adaptada do livro Pequenas Grandes Mentiras (Intrínseca; 400 págs, R$ 49,90), de Liane Moriarty. Jean-Marc Vallée, do indicado ao Oscar Clube de Compras Dallas, dirige a produção, que também conta com Adam Scott, Zoe Kravitz e um elenco infantil impecável.