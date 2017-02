IMPERDÍVEL: Avenida Paulista é destaque de mostra do MASP

O Museu de Arte de São Paulo (MASP) vai homenagear o seu próprio endereço: a Avenida Paulista. O logradouro mais famoso da capital paulista é o tema de uma nova mostra que o museu abre no dia 17 de fevereiro.

A exposição intitulada Avenida Paulista pretende discutir os temas que atravessam os mais de 120 anos e 2.800 metros de extensão do local icônico da cidade, que é ao mesmo tempo cartão-postal e palco de embates e disputas de muitas ordens. Símbolo de São Paulo, a avenida carrega as contradições, fricções e tensões de uma cidade complexa e desigual. Os contrastes econômicos e sociais, o capital financeiro e o comércio informal, o capital simbólico e as instituições culturais, as manifestações políticas e as questões de sexualidade, com uma das maiores paradas LGBT do mundo.

A exposição é dividida em dois segmentos. O primeiro, na parede da esquerda e do fundo da galeria do 1º andar, inclui representações da Paulista, com fotografias, documentos, pinturas, registros de ações performáticas, objetos e cartazes históricos de 38 autores, organizados cronologicamente de 1891 a 2016. O segundo é composto por 14 novos projetos comissionados para a exposição, que ocupam a entrada, o meio e o lado direito da galeria do 1º andar, a galeria do 1º subsolo, e, obviamente, o Vão Livre.

Avenida Paulista fica em cartaz de 17 de fevereiro a 28 de maio. A visitação pode ser feita de terça a domingo, das 10h às 18h. Os ingressos custam 30 reais (inteira) e 15 reais (meia). O MASP tem entrada gratuita às terças-feiras. O ingresso dá direito a visitar todas as exposições em cartaz no dia da visita.