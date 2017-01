IMPERDÍVEL: A trilha sonora agitada de ‘Estrelas Além do Tempo’

Entre um complexo problema matemático e outro, Katherine Johnson (Taraji P. Henson) corre do prédio principal da Nasa para o banheiro para negros (sim, isso existia), localizado em um marginalizado escritório dos fundos. O toque de seus saltos contra o chão conduz o ritmo agitado do filme Estrelas Além do Tempo, que tem uma trilha sonora igualmente eletrizante.

O longa retrata três funcionárias da agência espacial americana que foram esquecidas pelos livros de história, mas cujo trabalho levou à primeira missão tripulada ao espaço. A trajetória das mulheres caiu nas graças de Pharrell Williams, que se tornou um dos produtores do filme e um dos responsáveis por sua trilha sonora original. Alicia Keys e Mary J. Blidge, a “rainha” do hip-hop soul, se juntam a Williams nos vocais principais, que são embalados por jazz, respingos da música cristã e um afinadíssimo coro de mulheres negras.

A música Runnin’ abre a trilha sonora, com acordes de baixo típicos do funk, cortados de tempos em tempos por trompetes. Já a letra da canção pode ser lida como um desabafo suprimido de Katherine: I’m just sick and tired of runnin’ (Estou enjoada e cansada de correr). Em I See Victory, Pharrell Williams se junta à cantora Kim Burrel para apresentar uma expressiva canção gospel, com um poderoso vocal feminino e acompanhada de um harmonioso coro.

A trilha sonora de Estrelas Além do Tempo já está disponível no Brasil pelas plataformas de streaming Spotify, Deezer e Apple Music. O filme chega aos cinemas em 4 de fevereiro. Confira abaixo o clipe de I See Victory: