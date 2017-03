IMPERDÍVEL: A interpretação vencedora do Oscar de Viola Davis

Em 20 anos de carreira, Viola Davis encarou degrau por degrau de uma íngreme escadaria em Hollywood. Após dezenas de papéis pequenos, hoje, ela é parte essencial da franquia de super-heróis da DC Comics (parceria iniciada com Esquadrão Suicida), protagoniza uma popular série de TV (How to Get Away with Murder) e soma três indicações ao Oscar por dramas intensos (Dúvida; Histórias Cruzadas; e Um Limite Entre Nós). A última, finalmente, lhe rendeu a estatueta dourada de atriz coadjuvante com louvor — e praticamente sem concorrentes. O favoritismo fica óbvio para quem assiste ao filme, em cartaz no Brasil desde quinta-feira.

Em Um Limite Entre Nós, Viola interpreta Rose, esposa de Troy, interpretado por Denzel Washington. A trama, inspirada em uma peça de teatro, se passa na década de 1950 e trabalha com o minimalismo para alcançar excessos. O cenário é a casa da família, fundo de mais de 90% da história. Rose e Troy travam longos diálogos, que vão de memórias de juras de amor a embates calorosos, provocados pela difícil personalidade do marido. A temperatura encontrada pela dupla foi essencial para o sucesso da produção, que não cai no marasmo apesar de suas mais de 2 horas de duração. Pena que Washington não levou o Oscar de melhor ator. Seu trabalho, aqui, também é memorável.