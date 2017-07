Igreja Universal faz 40 anos e SBT comemora

A Igreja Universal completou 40 anos neste fim de semana. A celebração da data se estendeu entre os templos do grupo e também nas redes sociais. No Facebook, a Universal agradeceu ao SBT pela homenagem feita em vídeo. “O SBT felicita os fiéis da Igreja Universal pelos 40 anos que estão recebendo os ensinamentos do Senhor”, diz a mensagem.

No domingo, para completar o flerte, um pastor da instituição foi ao Programa do Silvio Santos entregar ao apresentador e dono do SBT uma Bíblia, presente enviado por Edir Macedo. “Já li todos os livros dele”, disse Silvio, que tem uma parceria com o bispo na empresa Simba.

A Universal nasceu em 9 de julho de 1977, fundada por Macedo. Em 1989, ele adquiriu a Record TV que, curiosamente, era de Silvio Santos.