Iggy Azalea sobre foto com Anitta: ‘Não administro meu Instagram’

Depois de circularem vários rumores que tentavam explicar por que Iggy Azalea teria apagado fotos em que aparecia com Anitta de sua conta no Instagram, a rapper australiana finalmente se pronunciou sobre o assunto, nesta sexta-feira, em seu Snapchat. A cantora publicou um textão dizendo que não tem nenhum problema com a brasileira, que se dá bem com ela e que não tem nenhuma responsabilidade pela foto apagada: “Não administro minha conta no Instagram”, escreveu.

Iggy ainda esclareceu questionamentos dos fãs de Anitta sobre o single que elas lançaram juntas, Switch. Fãs inundaram as contas da australiana nas redes sociais de reclamações sobre a participação de Anitta, ora dizendo que ela canta pouco, ora dizendo que ela chegou a sair do palco durante a apresentação das duas no programa de Jimmy Fallon para que Iggy aparecesse mais. “Ela mora em outro país e acabou de lançar seu próprio single! Ela está ocupada no Brasil! Ela é SEMPRE convidada para tudo, mas nem sempre consegue participar dos ensaios técnicos e de coreografia para os shows”, esclareceu a loira, citando a nova música de Anitta, Paradinha.

A rapper ainda afirmou que quer ajudar Anitta a “quebrar a América”. “Parem com essa palhaçada, meu objetivo desde o primeiro dia era ajudar a Anitta a quebrar a América de qualquer jeito que eu pudesse porque eu também tinha essa meta, atingi e queria AJUDAR o máximo que pudesse.”

Confira abaixo o texto publicado pela rapper no Snapchat:

“Não aguento esse rumor de que eu tenho algum problema com a Anitta porque uma foto da apresentação no (Jimmy) Fallon foi apagada do meu Instagram. Preciso lembrar vocês que eu não ADMINISTRO minha conta no Instagram!. Como ele é cuidado, o que é postado ou apagado não é algo em que eu estou envolvida, PONTO FINAL. Desde o começo, a arte do single, o quanto ela canta na música, com que frequência ela está no palco, de quais shows ela participa, se tornaram para vocês, de alguma maneira, uma forma de medir o quanto eu gosto dela. Por favor, nos deixe aproveitar a música que nos divertimos tanto fazendo. Para a informação de vocês, nós nos damos muito bem, assim como eu me dou bem com Britney (Spears), Ariana (Grande), Jennifer Lopez, Charli XCX etc. Por que as pessoas tentam fazer com que pareça que eu não gosto das pessoas que eu escolho a dedo para trabalhar comigo justamente porque EU GOSTO DELAS e penso que são mulheres maravilhosas? Por quê? Superem isso!

Além disso, deixa eu dizer: ela mora em outro país e acabou de lançar seu próprio single! Ela está ocupada no Brasil! Ela é SEMPRE convidada para tudo, mas nem sempre consegue participar dos ensaios técnicos e de coreografia para os shows, ela não conseguiu ir no dia em que eu gravei o meu single! Ela tinha um show no Brasil e precisou voar de volta para fazê-lo!

Parem com essa palhaçada, meu objetivo desde o primeiro dia era ajudar a Anitta a quebrar a América de qualquer jeito que eu pudesse porque eu também tinha essa meta, atingi e queria AJUDAR o máximo que pudesse.

Vocês não vão vencer, não importa o que façam, eu juro!”