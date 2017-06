Iggy Azalea diz que ‘ama’ Anitta e anuncia vinda ao Brasil

Depois de publicar um textão explicando que não tinha apagado a foto em que aparece com Anitta de seu perfil no Instagram, Iggy Azalea continua decidida a mostrar que está tudo bem entre ela e a brasileira. No tapete vermelho da MTV Millennial Awards, premiação da MTV latino-americana, a rapper australiana afirmou que “ama” Anitta e ainda anunciou que vem ao Brasil para promover Switch, que ela lançou junto com a funkeira. “Ela prometeu que vai me mostrar todos os lugares legais para comprar coisas e visitar”, contou animada.

A declaração veio cerca de uma semana depois da rapper ter fotos em que aparecia com a brasileira apagadas do seu Instagram e receber muitas críticas dos fãs de Anitta, que começaram a especular uma briga entre as duas. Iggy depois recorreu ao Snapchat para explicar que não administra as suas redes sociais e que gosta muito de Anitta. Para dar mais uma prova de que a relação das duas vai bem, obrigada, uma foto delas foi postada na conta da rapper no sábado.

@Anitta my baby you look absolutely 💎💵🔥 tonight! A post shared by Iggy Azalea (@thenewclassic) on Jun 3, 2017 at 6:50pm PDT

Apesar de todo esse “amor”, Iggy apresentou Switch sozinha durante a premiação, sem a participação de Anitta. A brasileira, por motivos que não foram explicados, viu tudo da plateia.