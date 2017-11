Humorista Louis CK é acusado de assédio sexual por cinco mulheres

O humorista americano Louis C.K. foi acusado por cinco mulheres de assédio sexual em reportagem publicada pelo site do jornal The New York Times nesta quinta-feira. Em todas as situações, o comediante se masturbava ou pedia para se masturbar na frente das mulheres assediadas.

Em uma das ocasiões, em 2002, o humorista ficou completamente nu em seu quarto de hotel enquanto estava com duas colegas comediantes, Dana Min Goodman e Julia Wolov. “Ele tirou todas as roupas, ficou completamente nu e começou a se masturbar”, disse Dana ao jornal. Em outro episódio, em 2003, a humorista Abby Schachner ligou para Louis C.K. para convidá-lo a ver uma de suas apresentações e, durante a ligação, afirma que podia ouvi-lo se masturbar.

Outra comediante, Rebecca Corry, afirma que enquanto estava com Louis gravando o piloto de uma série em 2005, ele perguntou se poderia se masturbar em sua frente. Ela negou e disse que ele tinha uma filha e uma mulher grávida em casa. “Ele ficou com o rosto vermelho e me disse que tinha problemas”, afirmou ao jornal.

Uma quinta mulher, que não quis ser identificada, afirmou que Louis C.K. sempre pedia a ela que assistisse a ele se masturbar enquanto os dois trabalhavam juntos no programa The Chris Rock Show. Ela afirma que deixava que isso acontecesse. “Eu sabia que estava errado”, disse. “Acho que aceitava por causa da cultura. Ele abusava de seu poder.”

Procurado pelo jornal, Louis C.K. se recusou a dar entrevista. Seu assessor de imprensa, Lewis Kay, afirmou que ele não responderia a nenhuma pergunta. Nesta quinta-feira, a estreia do filme I Love You, Daddy, protagonizado pelo ator, foi cancelada. O comediante também decidiu cancelar sua aparição no programa de televisão The Late Show With Stephen Colbert.