HQ de ‘The Walking Dead’ será relançada pela Panini

A editora Panini assumirá os quadrinhos de The Walking Dead no Brasil. A saga de Rick Grimes contra os zumbis será editada e relançada, desde o Volume 1 – Dias Passados, em paralelo à publicação de histórias inéditas. Até a 18ª edição, a revista estava sob a responsabilidade da HQM Editora.

O novo The Walking Dead será lançado durante a Comic Con Experience 2017, em dezembro, e deve chegar às bancas em seguida, por 36,90 reais. Para comemorar a aquisição do título, a Panini organiza ação durante o Zombie Walk São Paulo, no dia de finados (2 de novembro), onde distribuirá marcadores de páginas com um link para acessar a pré-venda do quadrinho no site da editora.

A história foi lançada nos Estados Unidos em 2003, e inspira a série de televisão homônima da FOX. Assinada por Robert Kirkman e Tony Moore, a trama acompanha um grupo de pessoas que tenta sobreviver durante um apocalipse zumbi.