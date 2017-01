‘House of Cards’ usa posse de Trump para anunciar nova temporada

A cerimônia de posse de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos mal havia começado, nesta sexta-feira, quando a Netflix divulgou o retorno da quinta temporada de House of Cards. A série retrata com ficção (mas levemente inspirada em fatos reais) os passos inescrupulosos do presidente Frank Underwood (Kevin Spacey) para conquistar e se manter no poder.

O teaser é simples e traz uma imagem do Capitólio, em Washington, (principal palco da cerimônia de posse) com uma bandeira dos Estados Unidos hasteada de ponta cabeça, enquanto crianças recitam o juramento à bandeira americana. No final, é apresentada a data de estreia da nova temporada: 30 de maio de 2017. O vídeo é ainda acompanhado no Facebook pela legenda: “Nós criamos o terror”.

O lançamento em maio dos novos episódios surpreendeu alguns fãs, já que as temporadas anteriores estrearam entre fevereiro e março. Talvez o atraso de quase três meses seja para usar os primeiros atos de Donald Trump como presidente como inspiração para as artimanhas do casal Underwood.