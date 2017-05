‘House of Cards’ reclama: ‘Está difícil competir’

O futuro do Brasil é incerto. Mas sabe-se de uma coisa: a série House of Cards sempre será lembrada quando bombas políticas explodirem no país. Novamente, o programa original da Netflix voltou aos assuntos mais comentados do Twitter em meio a revelações vindas de Brasília. Aproveitando o momento, o perfil oficial do programa na rede social publicou a frase: “tá difícil competir”.

No Facebook, a equipe do programa também se manifestou com ironia. “Nova temporada, só em 30 de maio.” Lembrando que: não, o cotidiano brasileiro não é um episódio introdutório para a história de Frank Underwood.

Já pensou a política do Brasil é só uma campanha da @NetflixBrasil pra promover house of cards e no final todos se abraçam e fica tudo bem? — Gustavo Sousa (@gustacsousa) May 18, 2017

Outros usuários da rede social foram ainda mais longe ao dizer que a trama sobre escândalos e corrupção na Casa Branca está prestes a ficar para trás. O Brasil, na verdade, estaria cada vez mais perto é de outro roteiro, da intrincada, violenta e absurda Game of Thrones.

Ridículo falar que o Brasil parece com House of Cards. Tínhamos até dragão no comando pra ser Game of Thrones. — Flavio Morgenstern (@flaviomorgen) May 18, 2017