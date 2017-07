‘Homem-Aranha’ mantém liderança em bilheteria no Brasil

O novo filme do Homem-Aranha continua na liderança da bilheteria brasileira. Até esse final de semana, a produção levou mais de 3,8 milhões de pessoas às salas de cinema, depois de apenas duas semanas em cartaz. No entanto, o longa já perdeu o lugar para o novo Planeta dos Macacos: A Guerra nos Estados Unidos. Com estreia marcada para 3 de agosto no Brasil, o filme já arrecadou 56,5 milhões de dólares no final de semana de estreia, enquanto Homem-Aranha: De Volta ao Lar obteve 45,2 milhões de dólares no mesmo período, ocupando a segunda posição do ranking.

A segunda maior bilheteria brasileira foi garantida novamente por Meu Malvado Favorito 3, que recebeu mais de 12 milhões de espectadores nesse final de semana. A animação ainda ocupa o terceiro lugar da bilheteria americana e já arrecadou quase 620 milhões de dólares no mundo todo, de acordo com o site especializado Box Office Mojo.

A lista de maiores bilheterias no Brasil durante o final de semana ainda conta com os longas Carros 3, Detetives do Prédio Azul, Mulher-Maravilha, O Círculo, A Múmia, Meus 15 Anos, Um Tio Quase Perfeito e Perdidos em Paris, de acordo com os dados da ComScore Brasil, empresa especializada no monitoramento da bilheteria.