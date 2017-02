Hollywood já faz remake de ‘Toni Erdmann’ — com Jack Nicholson

Um dos filmes preferidos dos críticos em 2016, o alemão Toni Erdmann já vai ganhar um remake em Hollywood — e tirar Jack Nicholson das longas férias que se deu. O astro de O Iluminado, que não participa de um filme desde a comédia romântica Como Você Sabe (2010), voltará ao cinema com uma nova versão da comédia alemã, segundo informações divulgadas pela edição digital da revista Variety.

O estúdio Paramount Pictures adquiriu os direitos cinematográficos do longa, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, e Nicholson vai protagonizar sua versão americana, segundo a publicação. Adam McKay, diretor de A Grande Aposta, será um dos produtores do projeto ao lado de Will Ferrell e Jessica Elbaum. Maren Ade, roteirista e diretora do filme original, será produtora executiva, junto a Jonas Dornbach e Janine Jackowski.

Por enquanto, não foi divulgado quem interpretará a filha do personagem de Jack Nicholson na história. Em Toni Erdmann, Ines (Sandra Huller) trabalha como consultora em uma importante empresa alemã com sede em Bucareste e leva uma vida perfeita até que seu pai (Peter Simonischek) chega inesperadamente e lhe faz uma pergunta inesperada: “Você é feliz?”.

Toni Erdmann, vencedor do Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro, é um dos favoritos ao Oscar na mesma categoria.

Fontes da revista asseguram que Nicholson, vencedor de três Oscars, é um grande fã do filme e foi ele mesmo quem sugeriu para a Paramount filmar a versão americana.

(Com agência EFE)