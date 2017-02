História de John Lennon e Yoko Ono vai virar filme

A trajetória do casal John Lennon e Yoko Ono vai virar filme, segundo o site da revista The Hollywood Reporter. Anthony McCarten (A Teoria de Tudo) será responsável pelo roteiro e também um dos produtores do longa, junto com Yoko, Michael De Luca (A Outra História Americana e A Rede Social) e Josh Bratman (A Hora do Espanto).

“A história vai focar temas como amor, coragem e ativismo nos Estados Unidos – com a intenção de inspirar os jovens de hoje a se manifestarem e terem uma clara visão do que eles querem do mundo”, disse De Luca em comunicado. “Estou honrado e me sinto privilegiado por trabalhar com Yoko Ono, Anthony McCarten e Josh Bratman para contar a história de dois incríveis ícones globais.”

Yoko e Lennon se conheceram em 1966 em uma galeria de arte londrina, onde a artista plástica estava expondo sua obra. Eles se casaram em 1969 em Gibraltar, episódio que é contado na letra da canção The Ballad of John and Yoko, lançada pelos Beatles em 1969. O casal abraçou o ativismo e se tornou grande opositor à Guerra do Vietnã.