Heróis dominam: Liga e Thor levam 8 milhões aos cinemas no Brasil

Não tem competição. Os filmes Liga da Justiça e Thor: Ragnarok lideram, respectivamente, o ranking de filmes mais vistos no Brasil neste fim de semana. Em sua estreia, a reunião dos heróis da DC Comics levou 2,6 milhões de espectadores aos cinemas no país. Já o deus nórdico, há quatro semanas em cartaz, soma no total 5,6 milhões em público.

Com mais de 8 milhões de espectadores somados no Brasil, segundo a comScore, os filmes também vão bem em bilheteria mundial. Até o momento, Thor soma 738 milhões de dólares. Enquanto a Liga da Justiça fez 281 milhões de dólares em sua estreia mundial. O filme da DC, contudo, decepcionou em público nos Estados Unidos, onde esperava-se uma marca acima de 100 milhões de dólares, mas acabou fechando a conta em 96 milhões.

De volta ao Brasil, o ranking de dez filmes mais vistos no fim de semana fica completo com Victoria e Abdul – O Confidente da Rainha; Depois Daquela Montanha; Big Pai, Big Filho; Gosto Se Discute; Uma Razão para Viver; A Noiva; Tempestade: Planeta em Fúria e Pica Pau.