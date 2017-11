Henry Cavill admite que filmes da DC não deram tão certo

Henry Cavill, o atual Superman nos cinemas, assumiu que o universo cinematográfico da DC Comics não deu tão certo quanto esperado. Em entrevista à revista The Rake (publicada pelo site Comic Book Movie), Cavill diz que o grande acerto do estúdio até o momento foi Mulher-Maravilha, com Gal Gadot, longa que promete colocar a saga de heróis nos eixos.

“Mesmo se a Marvel não existisse, seria difícil. Existe uma linguagem que a DC abraçou, uma tentativa de olhar as coisas por uma perspectiva diferente, que não deu necessariamente certo”, disse o ator. “Sim, os filmes foram bem em bilheteria, mas não foram sucesso de crítica. Não deram ao público a sensação que os filmes de super-heróis devem dar.”

Para Cavill, o momento social e político, que colocou discussões sobre mulheres em destaque, fez com que Mulher-Maravilha fosse o grande acerto da DC. “Foi o momento perfeito para um filme com uma heroína. Precisávamos e queríamos aquela perspectiva. Mulher-Maravilha saiu no momento ideal e se tornou um sucesso. O que é fantástico, pois, enquanto filmes com heróis derem certo, especialmente com a DC, é ótimo para mim, que, de forma egoísta, quero continuar contando a história do Superman.”

O ator ainda voltou a falar sobre sua esperança de que a DC vai acertar o passo no cinema. “Sinto que agora que cometemos erros podemos começar a contar as histórias da maneira que elas precisam ser narradas. É bom aprender com os erros e entrar no caminho correto. Mulher-Maravilha foi o primeiro passo nessa direção.”

Cavill volta ao justo figurino de Superman no próximo dia 15, quando chega aos cinemas brasileiros o filme Liga da Justiça, novo episódio do universo da DC, que já conta com Homem de Aço (2013), Batman vs Superman (2016), Esquadrão Suicida (2016) e Mulher-Maravilha (2017).