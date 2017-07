HBO vai lançar documentário sobre Steven Spielberg em outubro

A HBO anunciou que está produzindo um documentário sobre Steven Spielberg. O diretor, que se consagrou com títulos como E.T. – O Extraterrestre (1982) e A Lista de Schindler (1993), concedeu uma entrevista de mais de trinta horas para o canal americano, que serviu de base para o filme.

O documentário será dirigido por Susan Lacy, criadora do programa de TV American Masters, série de documentários sobre a vida de artistas que influenciaram a cultura dos Estados Unidos, exibida desde 1986 no canal PBS.

O filme ainda contará com entrevistas de amigos, familiares e colegas de trabalho de Spielberg, além de filmagens de bastidores de produções do diretor. O longa, que ainda não teve o seu nome divulgado, está previsto para ser lançado no dia 7 de outubro nos Estados Unidos.