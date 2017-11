HBO lança serviço de streaming independente de TV por assinatura

A HBO anunciou nesta quinta-feira o lançamento da HBO Go, serviço de streaming que pode ser assinado de maneira particular, sem a necessidade de pacotes de TV a cabo. A plataforma já pode ser assinada por dispositivos móveis com iOS ou Android e pela Apple TV ou Android TV – o serviço pode ser acessado ainda pelo Chromecast e Xbox 360 (com Xbox Live). O valor é de 34,90 reais por mês para dispositivos Android e 10,99 dólares para iOS.

A plataforma disponibiliza mais de 2.500 títulos do canal, como Game of Thrones, Veep, Família Soprano, A Sete Palmos, Westworld e Big Little Lies, além de filmes, produções infantis e documentários.

A HBO Go foi lançada no Brasil inicialmente como uma plataforma apenas para quem já possuía contrato com operadoras de TV por assinatura – serviço ainda disponível para clientes Sky, NET/Claro, Vivo, OiTV e Cabo Telecom Natal. O canal, porém, anunciou em outubro de 2015 que o lançamento de um serviço independente de assinatura já estava em seus planos.