HBO cancela série sobre Trump, após autor ser acusado de assédio

A HBO anunciou que cancelará a produção de uma série sobre a eleição do presidente Donald Trump, após um dos autores do projeto ter sido acusado de assédio. O seriado estava ligado a um livro que está sendo escrito escrito pelos jornalistas Mark Halperin e John Heilemann. Na última quarta-feira, uma reportagem da CNN apresentou a acusação de assédio de cinco mulheres contra Halperin.

A produção, anunciada em março deste ano, teria o formato de minissérie e seria baseada na pesquisa dos dois jornalistas. A parceria da dupla com a emissora já tinha se consolidado em 2012 com o lançamento do filme e do livro Virada no Jogo, que contava a história das eleições americanas de 2008. Em um comunicado, o canal de televisão informou: “A HBO não tolera casos de assédio sexual dentro da companhia ou das suas produções”.

As acusações contra Mark Halperin se referem ao período em que ele esteve no canal ABC News no início dos anos 2000 e envolvem propostas de sexo com empregados, além de casos em que ele pressionou o seu corpo contra o de mulheres enquanto tinha uma ereção sob a roupa. Na quarta-feira, Halperin se desculpou em uma declaração e afirmou que se afastaria do trabalho “enquanto lida adequadamente com a situação”, de acordo com a revista americana The Hollywood Reporter.