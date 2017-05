Hayao Miyazaki suspende aposentadoria e anuncia novo filme

O mestre japonês do cinema de animação Hayao Miyazaki, 76, vai suspender sua aposentadoria, anunciada em 2013, para fazer um novo filme, anunciou nesta sexta-feira o Studio Ghibli. A empresa, da qual ele foi um dos fundadores em 1985, afirmou em comunicado publicado em seu site oficial que o cineasta “encontrou um tema que vale a pena”. A ideia, no entanto, é retomar a aposentadoria da direção na sequência. “Será realmente seu último filme por sua idade”, diz o texto.

Hayao Miyazaki anunciou em setembro de 2013 que não voltaria a dirigir filmes de animação para o cinema, mas que não deixaria de trabalhar. “Vou continuar comparecendo ao estúdio todos os dias. Meu sonho é descansar aos domingos. Me pergunto inclusive se isso será possível”, declarou na época. “Serei um homem livre. O que desejar fazer, eu farei.”

Hayao Miyazaki recebeu vários prêmios, incluindo o Oscar de filme de animação em 2003 por A Viagem de Chihiro, que estreou no Japão em 2001 e que também foi o primeiro filme de animação da história a receber o Urso de Ouro no Festival de Berlim. O japonês também foi premiado com um Leão de Ouro em Veneza em 2005 pelo conjunto de sua carreira e com um Oscar honorário em 2014.

Entre seus filmes mais conhecidos, estão Princesa Mononoke, Meu Amigo Totoro, Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar e Vidas ao Vento, o mais recente, de 2013. Miyazaki iniciou a carreira de 1963. Seu primeiro longa-metragem, O Castelo de Cagliostro, é de 1979. Ele se tornou um diretor cult com Nausicaä do Vale do Vento (1984), antes de cofundar o Studio Ghibli, o primeiro de animação no Japão.

(Com agência France-Presse)